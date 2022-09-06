Ленточные спиральные транспортеры являются неотъемлемой частью современного пищевого производства. Непрерывный выпуск продукции с высокой производительностью, полная автоматизация, компактные размеры и минимум брака – характеристики, которые позволили этому оборудованию вытеснить из производственных цехов устаревшие технологии и ручной труд.
ЕвроКонвейер Стандарт – производитель спиральных конвейеров с внешним приводом. Благодаря данной технологии, конфигурация транспортера может быть оптимизирована под самые разнообразные задачи и условия размещения на производственной площадке. А применяемые в конструкции материалы и технологии обеспечивают работоспособность транспортера в широком диапазоне температур, влажности и агрессивной среде.
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Спиральный кулер
Охлаждение хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий – самая популярная задача, решаемая спиральными конвейерами. Секрет распространения в простоте: транспортер для охлаждения достаточно разместить в вентилируемом помещении. Дальше время и подходящая температура сделают всю работу. Температура мякиша не выше 30-35° перед индивидуальной упаковкой – залог длительного срока хранения продукции на прилавке.
Если имеющейся вентиляции недостаточно, или участок охлаждения соседствует с печным отделением с сопутствующими теплопритоками, то спиральный кулер для охлаждения хлеба укомплектовывают термоизоляционной камерой и холодильной установкой. Это обеспечивает заданный температурный режим продукта на выходе вне зависимости от сторонних факторов.
Компактная установка кулера хлеба сильно экономит площади хлебозаводам, ведь для размещения большого количества тележек требуется немалое пространство.
Спиральный фризер
Спиральная камера шоковой заморозки наиболее популярна среди производителей мясных полуфабрикатов. Традиционно более 50% устанавливаемых фризеров предназначены для заморозки пельменей, котлет, фрикаделек и наггетсов.
В отличие от кулера, который может работать в условиях естественного охлаждения, одного лишь конвейера будет недостаточно для шоковой заморозки: купить дополнительно потребуется термоизоляционную камеру толщиной не менее 120 мм, низкотемпературную холодильную установку и специальный промышленный воздухоохладитель шокфростер.
Несмотря на кажущуюся сложность состава оборудования, спиральная шоковая заморозка активно внедряется производителями мяса и птицы, рыбы, морепродуктов, грибов, ягод, фруктов, овощей, готовых блюд, тестовых заготовок, мороженого.
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Спиральная расстойка
Расстоечная камера (шкаф для расстойки теста) на базе спирального транспортера решает две основные задачи: дает необходимое для формирования правильной структуры теста время и обеспечивает максимально деликатный режим транспортировки заготовок. Последнее наиболее важно для шкафов окончательной расстойки, после которых изделия поступают в печь.
Камеры расстойки представляют собой изолированные кабинеты, выполненные, как правило, из сендвич-панелей небольшой толщины.
Кроме конвейера в состав оборудования для расстойки входит климатическая установка, которая поддерживает оптимальные значения температуры и влажности внутри камеры.
Процессы, доступные в расстоечных шкафах со спиральными транспортерами
- Расстойка теста
- Расстойка хлеба
- Расстойка тестовых заготовок
Характеристики спиральных транспортеров
|Ширина ленты, мм
|250 … 1250
|Длина ленты
|до 1000 м
|Кол-во ярусов
|1 … 40
|Кол-во независимых лент на конвейере
|1 … 4
|Скорость ленты
|0,5 … 30 м/мин
|Производительность
|до 5 т/ч
|Рабочий диапазон температур
|-40…+60°С
|Пятно застройки
|от 5 м2
|Материал каркаса и ленты
|нерж. сталь AISI 304
|Материал покрытия ленты
|полиэтилен / нерж. сталь AISI 304
|Параметры питания
|380 В – 3ф – 50 гц
|Установленная мощность
|от 0,55 кВт
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