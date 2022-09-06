Ленточные спиральные транспортеры являются неотъемлемой частью современного пищевого производства. Непрерывный выпуск продукции с высокой производительностью, полная автоматизация, компактные размеры и минимум брака – характеристики, которые позволили этому оборудованию вытеснить из производственных цехов устаревшие технологии и ручной труд.

ЕвроКонвейер Стандарт – производитель спиральных конвейеров с внешним приводом. Благодаря данной технологии, конфигурация транспортера может быть оптимизирована под самые разнообразные задачи и условия размещения на производственной площадке. А применяемые в конструкции материалы и технологии обеспечивают работоспособность транспортера в широком диапазоне температур, влажности и агрессивной среде.